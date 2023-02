Com asfalto na reta final, moradores do Cachoeirão esperam mais turistas e desenvolvimento da região

Mais turistas e melhores condições para região. Esta é a expectativa dos moradores do distrito de Cachoeirão com a obra de asfalto de 5 km do Governo do Estado, que chega na sua reta final. São R$ 7,3 milhões de investimento. A pavimentação liga a BR-262 aos balneários, cachoeiras e chácaras da região.

De acordo com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), a obra já tem 80% dos trabalhos concluídos, restando apenas um trecho para terminar a pavimentação. Nesta última semana os trabalhadores estão fazendo as calçadas e meio-fio. Eles esperam um recuo das chuvas para terminar o asfalto.

Os moradores destacam que a obra vai mudar a realidade da região, levando desenvolvimento para o comércio e balneários, assim como infraestrutura de qualidade para quem precisa usar a estrada de acesso ao distrito. O asfalto ainda vai valorizar as propriedades e permitir que o turista não enfrente atoleiros e chegue com segurança às belezas naturais.

Lúcia Ribeiro e Elder Victor, conhecido como “Mineiro”, são proprietários do Balneário Raio de Sol. Eles disseram que este asfalto do Governo vai fazer a diferença na vida deles. “Vai melhorar muito as condições aqui da região, a estrada de acesso era muito ruim, já mudou bastante, esperamos mais turistas”, disse Elder.

Ela contou que inclusive todos os quartos já estão reservados para o Carnaval. “Mesmo com estas chuvas vamos receber muita gente, muitos já reservaram para semana santa e até para o feriado de outubro. Quando trabalha e faz as coisas de coração, todos que vem aqui tratamos como família. Esta situação vai melhorar ainda mais”, descreveu Ribeiro.

Nova realidade

Celina Corbeta, do balneário Cachoeirão do Carlão, é uma das pioneiras da região e está no distrito há 40 anos. Ela contou que o asfalto era esperado há muito tempo e agora se tornou uma realidade. “Esta obra vai nos ajudar bastante, com certeza vai facilitar a vinda dos turistas, esta é nossa esperança. Muitos clientes reclamavam do barro e poeira quando chegavam aqui”.

Ela ainda destacou que 80% dos turistas que vão ao local são de Campo Grande e o restante das cidades vizinhas. “Nós sempre tivemos esta dificuldade com esta estrada de chão, agora temos este asfalto que está passando na frente do nosso balneário”.

Dona de uma área de lazer e camping, que dá acesso a belíssimas cachoeiras, Maria da Conceição disse que só tem a agradecer a Deus por esta obra do Governo. “Este asfalto é nota mil, não tenho do que reclamar, só agradecer. Não teremos mais carros estragados ou atolados em época de chuva. De manhã faço até caminhada no trecho que já foi asfaltado”.

Maria espera que com este acesso em boas condições, muitas pessoas possam vir conhecer as cachoeiras da região. “Quem segue para Aquidauana e Miranda já está aproveitando para passar aqui, porque a estrada está em boas condições. Expectativa é positiva para o futuro”.

Quem mora na região e viaja direto para Campo Grande também colhe os frutos deste investimento. “A cada 15 dias sigo para Capital para fazer compras e visitar familiares, agora a estrada melhorou 100%. A obra é ótima para todos”, disse Jenyfer Rachel, que trabalha em um comércio perto dos balneários.

O governador Eduardo Riedel vai concluir as obras em andamento e fazer novos investimentos em rodovias, melhorando os acessos a diferentes regiões, impulsionando o turismo, para facilitar ainda o escoamento da produção. “Estas obras e investimentos ajudam no desenvolvimento dos municípios e do Estado. Não vamos parar”.

Para o secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo é mais uma obra de infraestrutura que tem impacto positivo sobre o turismo. “A pavimentação do acesso ao Cachoeirão atende toda a comunidade e ainda beneficia os turistas. Esse é o nosso grande objetivo, como tem reforçado o governador Eduardo Riedel, interiorizar os investimentos e atender as pessoas”.