Com Arthur e Ríos, Palmeiras chega a La Paz para estreia na Libertadores

O Palmeiras desembarcou nesta terça-feira em La Paz para a estreia da Libertadores, frente ao Bolívar. Segundo a Gazeta Esportiva, as duas novidades ficaram por conta da presença dos reforços, o volante colombiano Richard Ríos e o atacante Artur.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira deve poupar alguns atletas visando a final do Campeonato Paulista, contra o Água Santa. A equipe perdeu o primeiro confronto por 2 a 1, fora de casa, na Arena Barueri.

Além das dificuldades na logística, o Palmeiras terá que lidar com dois desfalques: o lateral esquerdo Piquerez, com uma entorse no joelho direito, e o zagueiro Murilo, que cumpre suspensão após a expulsão na partida de volta da semifinal da Libertadores passada. O jovem Vanderlan e Luan devem ganhar uma oportunidade no time titular.

Além do Verdão e do clube boliviano, o Grupo C também conta com Barcelona SC, do Equador, e Cerro Porteño, do Paraguai. A estreia dos comandados de Abel Ferreira vai acontecer nessa quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernando Siles.