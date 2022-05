Com apoio do Governo de MS, etapa regional do Campeonato Brasileiro de Judô será sediada na capital

A capital de Mato Grosso do Sul recebe, nos dias 30 de abril e 1º de maio, o Campeonato Brasileiro de Judô – Região IV. O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), em parceria com a Federação Estadual da modalidade (FJMS), e recebe apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

As lutas serão realizadas no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), sendo classificatórias para a final do Brasileiro nas classes sub-13 e sub-15, que acontecerá em Curitiba (PR), nos dias 15 e 16 de outubro. Na sub-18, sub-21 e sênior, as disputas valem pontos para o ranking nacional. Ao todo, são x categorias de peso: superligeiro, ligeiro, meio-leve, leve, meio-médio, médio, meio-pesado, pesado e superpesado, nos gêneros feminino e masculino.

“Os atletas sul-mato-grossenses possuem um histórico brilhante nos esportes de luta em geral e o estado sempre foi uma referência nacional no judô”, afirma o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho. “Portanto, as competições aqui sediadas são sempre bem-vindas, dando o merecido reconhecimento aos nossos desportistas, técnicos, dirigentes e árbitros”, conclui.

Para Marcelo Matos, diretor técnico da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul (FJMS), é uma alegria imensa sediar a competição. “Depois de dois anos de pandemia, onde grandes eventos foram cancelados, nosso estado recebe um dos maiores campeonatos de judô do Brasil ”, relata Marcelo. “Mato Grosso do Sul é um celeiro de campeões, temos excelentes resultados nacionais e internacionais. O apoio do Governo do estado e da Fundesporte estão sendo essenciais na organização”, conclui o presidente.

Além de atletas de Mato Grosso do Sul, também participarão judocas do Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Rondônia. No total, 686 atletas (396 no masculino e 290 no feminino) estarão nos tatames. Destes, 175 são sul-mato-grossenses, que serão maioria na competição. Com 156 atletas, o Distrito Federal tem a segunda maior delegação e o Mato Grosso a terceira, com 150 judocas.

Mato Grosso do Sul volta a sediar o Região IV após seis anos. E o “fator casa” fez a diferença. Em 2016, em Campo Grande, a delegação sul-mato-grossense foi campeã geral com folga, conquistando 95 medalhas (44 ouros, 26 pratas e 25 bronzes), 28 a mais que o segundo colocado, o Distrito Federal.

A judoca Aléxia Vitória Nascimento, atual tricampeã pan-americana, atleta de apoio do judô brasileiro na Olimpíada de Tóquio-2020 e contemplada pelo programa Bolsa Atleta do Governo do Estado, também marcará presença no ginásio Guanandizão. O evento é aberto ao público, e as lutas começam às 9 horas, todos os dias.

O Campeonato Brasileiro de Judô – Região IV é uma realização da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), junto à Federação Estadual (FJMS), com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte. Além de Campo Grande, mais quatro cidades recebem as etapas regionais: Betim (MG) sediou o Brasileiro da Região III e em Curitiba (PR) teve o da Região V; em Belém (PA) ocorrerá o Região I e em Natal (RN), o Região II.