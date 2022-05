Com apoio do Governo de MS, Costa Rica estreia neste domingo na Série D do Brasileirão

O Costa Rica Esporte Clube é Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Futebol Série D 2022. Com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), a equipe estreia neste domingo de Páscoa (17), às 14 horas (horário de MS), diante do Ceilândia Esporte Clube. A partida acontecerá no Estádio Maria de Lourdes Abadia (Abadião), em Ceilândia (DF), a aproximadamente 28 quilômetros de Brasília (DF).

Campeão estadual pela primeira vez em 2021, o Crec recebeu R$ 490 mil do Governo do Estado para disputar o Brasileirão. O termo de convênio foi assinado na última quarta-feira (13) pelo governador Reinaldo Azambuja, junto ao diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho; ao presidente do clube, André Baird; e ao prefeito municipal de Costa Rica, Cléverson Alves.

O time sul-mato-grossense está no grupo A5 do campeonato, que também conta com Ação (MT), Operário (MT), Anápolis (GO), Grêmio Anápolis (GO) e Iporá (GO). Ao todo, 64 clubes disputam a competição neste ano, divididos em oito grupos. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Série D será realizada de 17 de abril a 25 de novembro.

O primeiro jogo do Costa Rica diante de seu torcedor está marcado para a próxima quarta-feira, 27 de abril, contra o Ação, de Mato Grosso, no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão), em Costa Rica, a partir das 20 horas (horário de MS).

Na primeira fase, os times jogam entre si, com duelos de ida e volta. Os quatro melhores de cada chave avançam ao “mata-mata”. As quartas de final, etapa que define os quatro clubes que serão promovidos à Série C, vão ocorrer de 20 e 27 de agosto. A final do campeonato será disputada nos dias 18 e 25 de setembro.

O campeão será premiado pela CBF com R$ 320 mil e um automóvel, o vice-campeão receberá R$ 250 mil, além de automóvel. O terceiro colocado embolsará R$ 150 mil e o quarto, R$ 100 mil.