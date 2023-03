Com apoio do Governo, Arena Maracaju recebe Supercopa Masculina de Futsal

Seis das melhores equipes de futsal do país estarão reunidas em Mato Grosso do Sul para a disputa da sétima edição da Supercopa Masculina de Futsal. A competição será realizada em Maracaju (MS), de 15 a 19 de março, com jogos na Arena Esportiva “Adersino Valensoela Gomes”, a tradicional Arena Maracaju. O evento tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).

Segundo a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), que organiza a competição, a Supercopa terá a participação de clubes que disputaram a Taça Brasil, Copa do Brasil, Copa Sul e Copa Nordeste de Futsal na última temporada. As equipes são: Pato Futsal (PR), Ceará Sporting Club (CE), Joaçaba Futsal (SC), Joinville Esporte Clube/Krona (SC), Associação Desportiva Brasil Futuro/Magnus (SP) e Jijoca Futsal (CE).

O campeão garante vaga na Copa Libertadores da América 2023, que acontecerá em Caracas, na Venezuela, de 21 a 28 de maio. Para o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, Mato Grosso do Sul tem se consolidado com uma das casas do futsal no país. “Tivemos aqui em Mato Grosso do Sul nos últimos anos duas edições de Taça Brasil, masculina e feminina, e a Copa Mundo do Futsal. Agora, recebemos a Supercopa, que vai atrair os amantes do futsal com jogos eletrizantes e astros de seleção brasileira. Tudo isso dá destaque ao nosso estado e ajuda também a movimentar a economia local”.

Inaugurada no ano passado, a Arena Maracaju é o palco à altura de grandes jogos, salienta o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda. “Nada mais gratificante do que receber uma competição dessa magnitude, reunindo os melhores clubes de futsal do Brasil, na nossa Arena Maracaju, um complexo de excelência e com a estrutura necessária para proporcionar grandes eventos”.

Formato de disputa

Na primeira fase da Supercopa, as equipes estão divididas em dois grupos, com três componentes cada. O grupo A conta com Ceará (CE), Joaçaba (SC) e Pato (PR). Já o B tem Joinville (SC), Magnus (SP) e Jijoca (CE). Conforme o regulamento, os times se enfrentam entre si dentro de seus grupos. Os dois melhores avançam às semifinais, formadas em sistema de cruzamento olímpico (1ºA x 2ºB e 1ºB x 2º A), que acontecerão no sábado (18), a partir das 10h30 (horário de MS).

A decisão do terceiro lugar e a grande final estão previstas para domingo (19), a partir das 10 horas (horário de MS). Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pela CBFS TV, na plataforma da NSports (clique aqui para acessar). O canal por assinatura SporTV transmitirá a partir das semifinais.

Confira a tabela completa de jogos, todos já no horário de MS:

1ª fase – Classificatória

1ª rodada (15/03 – quarta-feira)

18h – Pato Futsal (PR) x Ceará Sporting Club (CE)

20h – Magnus Futsal (SP) x JEC/Krona Futsal (SC)

2ª rodada (16/03 – quinta-feira)

18h – Joaçaba Futsal (SC) x Pato Futsal (PR)

20h – JEC/Krona Futsal (SC) x Jijoca Futsal (CE)

3ª rodada (17/03 – sexta-feira)

16h – Ceará Sporting Club (CE) x Joaçaba Futsal (SC)

18h – Jijoca Futsal (CE) x Magnus Futsal (SP)

2ª fase – Semifinal

Semifinal (18/03 – sábado)

10h30 – 1º do grupo A x 2º do grupo B

12h45 – 1º do grupo B x 2º do grupo A

3ª fase – Final

3º e 4º lugar (19/03 – domingo)

10h – Perdedor da semifinal 1 x perdedor da semifinal 2

1º e 2º lugar (19/03 – domingo)

12h30 – Vencedor da semifinal 1 x vencedor da semifinal 2