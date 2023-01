Com apoio do Estado, Ribas do Rio Pardo recebe um dos maiores níveis de investimento do País

A fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo já está mudando a história da cidade. O município recebe um dos maiores níveis de investimento do País, que chega a R$ 19,3 bilhões, gerando 10 mil empregos diretos. Este novo cenário está mudando a economia da cidade e contribuir para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul.

Esta conquista só foi possível em função do apoio do Governo do Estado, que por meio da sua política de incentivos fiscais e seus compromissos firmados, conseguiu atrair este megaempreendimento. Além disto tem uma série de contrapartidas que estão sendo realizadas em diferentes setores, como segurança, saúde, infraestrutura, educação e qualificação profissional. A obra da fábrica começou em maio de 2021, vai ter sua principal fase neste semestre e deve ser concluída no final de 2024.

“Ribas é um município que vai apresentar um dos maiores níveis de investimento do País nos próximos anos, sendo fundamental na geração de empregos. O Estado também tem a preocupação dos demais impactos, não só econômicos, por isso uma série de ações estão sendo tomadas, todas dentro do cronograma”, afirmou Jaime Verruck, secretário da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Verruck destacou que entre as medidas do Estado no município estão as obras de infraestrutura urbana na cidade, na malha rodoviária, ações na segurança pública e na educação, com a ampliação da escola estadual e também cuidando das empresas locais, com orientação e assessoria para que elas aproveitem esta nova realidade. Outro foco é a qualificação profissional dos moradores. “Serão geradas novas vagas de trabalho e queremos que as pessoas de Ribas consigam absorver estas vagas”.

O impacto da nova fábrica vai representar 5% do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado. “Por exemplo a cidade no início da obra terá 24 mil pessoas, depois quando terminar vai chegar a 34 mil. A própria Suzano vai construir mil casas para os funcionários”, descreveu.

Oportunidade de transformação

O diretor-executivo de Relações Cooperativas da Suzano, Luis Bueno, destacou que tanto a empresa como o Governo do Estado tem uma série de compromissos que estão sendo cumpridos, para que este grande projeto esteja em andamento, mudando a realidade da cidade.

“Ribas tem uma oportunidade de ter uma transformação com todo este fluxo de investimento que tem sido feito. A nossa expectativa é que a população de Ribas cresça em torno de 10 mil pessoas. Para isso a gente está construindo hospital, trabalhando junto com o Governo do Estado”.

Ele também cita o crescimento em torno do município. “Abertura de supermercados, hotéis. Assim começa a circular e movimentar a economia local com uma série de outros investimentos privados, não necessariamente feitos pela Suzano, mas com empreendedores locais que começam a ir para lá. A cidade já vem sofrendo este boom”, ponderou.