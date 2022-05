Com apoio do Bope, Gaeco deflagra operação contra facção criminosa e cumpre mais de 100 mandados em MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), deflagrou, nesta segunda-feira (18/4), a Operação “Sintonia”, para cumprimento de 67 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Dourados, Amambai, Bela Vista, Corguinho, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina e Rochedo.

As investigações realizadas pelo GAECO/MPMS buscaram identificar e desarticular integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) que, mesmo do interior do sistema prisional e muitas vezes já condenados por integrarem organização criminosa, mantinham-se em sintonia com faccionados em liberdade, valendo-se do uso de comunicações telefônicas, a fim de autorizar, gerenciar, coordenar e praticar supostos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, roubo, sequestros e homicídios no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

O GAECO/MPMS identificou a prática de diversos crimes relacionados à estrutura financeira e orgânica do PCC, uma vez que as condutas investigadas diziam respeito à movimentação criminosa da facção para angariar capital ilícito, bem como punir e manter a disciplina de integrantes que não seguiam as diretrizes da organização criminosa, como deixar de quitar débitos com a comercialização de drogas ou arrecadação das “rifas” (espécie de loteria do crime).

A operação foi deflagrada com o apoio do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais (Bope).