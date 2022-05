Com apoio de moradores de aldeia indígena DOF apreende carga de maconha avaliada em mais de meio milhão de reais

O DOF (Departamento de Operações e Fronteira) apreendeu na madrugada deste sábado, 30, na aldeia indígena Teyikue, em Caarapó, uma Fiat/Strada carregada com quase 400 quilos de maconha. A apreensão aconteceu após o veículo, que passava por dentro da aldeia, ter sido interceptado pelas lideranças indígenas.

Segundo relatado pelos moradores da aldeia aos policiais do DOF, o condutor do carro trafegava por dentro da reserva. Ao perceber a presença das lideranças indígenas o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé.

No interior da Fiat/Strada, que havia sido furtada no estado do Rio de Janeiro, foram localizados 20 fardos de maconha, que após pesagem totalizou mais de 392 quilos do entorpecente, gerando um prejuízo aos criminosos de aproximadamente R$ 634 mil. O material apreendido foi entregue à Delegacia da Polícia Civil de Caarapó.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.