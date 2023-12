Com apoio da prefeitura maior festa da cultura gaúcha no MS começa nesta sexta-feira no CTG

Evento acontece nos dias 1, 2 e 3 de dezembro no CTG de Dourados com entrada gratuita

Após 14 anos, a maior celebração da cultura gaúcha no Mato Grosso do Sul retorna à Dourados para uma edição histórica. Com apoio da prefeitura municipal, o 32º Festival Sul-Mato-Grossense do Folclore e Tradição Gaúcha, Fegams, acontece entre os dias 1 e 3 de dezembro.

Rosane Pederiva, primeira mulher a ser patroa do CTG (Centro de Tradições Gaúchas) de Dourados, conta que o evento acontece anualmente no Estado, onde os CTGs lançam a candidatura e um deles é sorteado para realizar o evento.

“O prefeito Alan e todas as secretarias têm sido excelentes parceiros na realização do evento. Isso é muito importante para nós e somos agradecidos. Tem 14 anos que o Fegams não vem para Dourados, sempre faltava uma coisa ou outra pra ajustar, mas agora estamos aptos e prontos para receber todo o Estado na nossa cidade”, disse.

Serão três dias de festa que celebra a cultura gaúcha, com esportes, apresentações, bailes, comidas típicas e praça de alimentação. A entrada é gratuita e toda população é convidada para prestigiar o evento que, segundo a organização, será o maior de todos os tempos, com expectativa total de público de 15 mil pessoas nos três dias.

Além de Dourados, participam do evento os CTGs de Maracaju, Chapadão do Sul, Laguna Carapã, Rio Brilhante, Ponta Porã, Amambai, Campo Grande, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia. Cerca de 2 mil pessoas devem participar das competições de dança tradicional com grupo, dança de salão, intérprete vocal, poesia e dos jogos, como truco, tava, bolão e bocha, por exemplo.

A programação inicia diariamente às 8h e segue ao longo do dia, com as competições, bailes, apresentações e praça de alimentação. Na sexta-feira (1/12) haverá show com o Grupo Alatechincha e no sábado (2/12) é a vez do cantor Bruno Nunes, ambos às 21h.

Serviço

32º FEGAMS

Data: 1, 2 e 3 de dezembro

Horário: Início às 8h

Local: CTG Querência do Sul

Endereço: Rodovia MS-162 (Dourados/Itahum), km 09, saída para o aeroporto de Dourados