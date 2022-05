Com apoio da prefeitura de Caarapó, Associação Frei Eucário realiza a 2ª Live Show Solidária nesta sexta-feira com Althair e Alexandre

Evento terá ainda como atrações Mayck & Adriano, de Ponta Porã, e Banda Bonde 067, de Dourados; finalidade é arrecadar recursos para manutenção do Asilo Frei Eucário

A Associação Frei Eucário realiza na próxima sexta-feira (6), no Parque de Exposições de Caarapó, a 2ª Live Show Solidária em prol do Asilo Frei Eucário, tradicional casa de repouso de Caarapó. O evento, com início previsto para as 20h e terá como atração principal a dupla de renome nacional Althair & Alexandre. Também está garantida a participação de Mayck & Adriano, de Ponta Porã, e Banda Bonde 067, de Dourados. O evento também é comemorativo ao Dia das Mães, que será celebrado no domingo (8).

De acordo com os organizadores, durante a live, além de leilões, serão sorteados os prêmios do bingo eletrônico cujas cartelas estão sendo comercializadas na região e que tem como premiação uma motocicleta, um videogame PS5, um aparelho de telefone celular e um tapete de sala. O público poderá fazer a sua doação através do Pix e QR Code, que serão disponibilizados durante a live.

A live show será transmitida pelas redes sociais da prefeitura de Caarapó e parceiros, sendo que outros detalhes sobre o evento, como reserva de lugares e outras informações, poderão ser obtidos pelos telefones (67) 98107-9894 e 99976-4536.

A Associação Frei Eucário é uma entidade da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 12 de abril de 1981. A sua finalidade é abrigar idosos em situação de vulnerabilidade, garantindo-lhes amparo e dignidade. Atualmente, atende 38 internos.

Presidido por Maria Lurdes Portugal, a diretoria da instituição ainda tem na sua composição um Conselho Fiscal e um Conselho Social, com 25 membros entre diretoria e as outras instâncias. O trabalho executivo é feito por uma equipe de cinco irmãs religiosas da Congregação das Irmãs Ministras dos Enfermos, ligadas à Igreja Católica, que coordenam funcionários em diversas áreas.

Verbas para manutenção do lar do idoso são provenientes de doações da sociedade e de órgãos públicos, a exemplo da prefeitura, que mensalmente repassa recursos financeiros para a entidade.