Com apoio da PM e Guarda Civil de Fronteira, Polícia Civil apreende 5 toneladas de maconha em Ponta Porã

A Polícia Civil de Ponta Porã, através do SIG, recebeu nesta terça-feira, 25, informações de um suposto entreposto de drogas localizado no município. Com as informações, a equipe se deslocou até o local, onde foi possível observar o funcionamento de uma oficina que estava fechada no momento, mas havia movimentação interna.

A equipe policial realizou campana no local, mas foi flagrada por dois suspeitos que se encontravam dentro de uma camionete no lado de fora da oficina. Os suspeitos foram ao encontro da equipe policial, questionando o motivo de estarem no local, e questionando se eram policiais. Nesse momento, foi realizada a tentativa de abordagem à camionete, mas os suspeitos empreenderam fuga em rumo ignorado.

Os policiais abordaram o caminhão que estava saindo da oficina mecânica e que estava sendo conduzido por A.P.V. Nesse momento, foi solicitado reforços no local, contando com o apoio da Polícia Militar e Guarda Civil para controle da situação

O detido informou aos policiais que havia acabado de carregar o caminhão com entorpecentes. Após descarregamento e pesagem, apurou-se que havia aproximadamente 5 (cinco) toneladas de maconha.