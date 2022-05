Com apenas 20 anos e já multicampeão, Danilo completou 100 jogos pelo Palmeiras

O Palmeiras empatou sem gols com o Flamengo nesta quarta-feira no Maracanã, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo a Gazeta Esportiva, a noite teve um gosto especial para Danilo, que completou 100 jogos pelo time profissional do Verdão.

O volante fez sua estreia pela equipe principal do Palestra em setembro de 2020, após a conquista do Campeonato Paulista, ainda sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. O técnico, inclusive, precisou de poucos minutos de um treinamento para notar que o talento do atleta era muito acima da média.

Mesmo com apenas 20 anos, Danilo tem uma galeria de títulos invejável. O volante conquistou as duas Libertadores em 2021, a Copa do Brasil de 2020, a Recopa de 2022 e o Paulistão desta temporada. Ao todo, o jogador soma oito gols e cinco assistências pelo Verdão.

O Palmeiras sabe que Danilo é observado de perto por grandes clubes europeus e que propostas pela joia devem chegar na janela do meio do ano. No entanto, o Verdão promete fazer jogo duro pelo jogador que tem contrato até 2026, apenas aceitando uma oferta muito vantajosa.

Dudu entra para top 5

Também no empate com o Flamengo, Dudu alcançou a marca de 178 partidas pelo Brasileirão com a camisa do Palmeiras e, assim, passou a ser o quinto jogador que mais vezes entrou em campo pela competição na história do clube. Ele está empatado com o ex-lateral Eurico e do ex-atacante Edu Bala, que atuaram pelo Verdão na década de 70.

O top 5 ainda tem o ex-volante Dudu (199 jogos), o ex-goleiro Marcos (203 jogos), o ex-meia Ademir da Guia (216 jogos) e o ex-goleiro Leão (1º, com 232 jogos). Pelo Alviverde, o atual camisa 7 participou das conquistas do Brasileiro de 2016 e 2018.

Com o resultado desta quarta, o Palmeiras chegou aos dois pontos, na 15ª posição. O time volta a campo no sábado, contra o Corinthians, na Arena Barueri, às 19h (horário de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão.