Com ajuda de cães, PRF apreende cocaína avaliada em mais de R$ 25 milhões

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 210 Kg de pasta base de cocaína, na manhã desta sexta-feira (3) em Campo Grande/MS. A apreensão representa um prejuízo mais de 25 milhões de reais para o crime organizado

Somente nesta semana foram apreendidos 2.070 quilos de cocaína, resultado da integração das equipes da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-163, quando abordaram um caminhão Scania/G 380. Durante a entrevista, o condutor, de 47 anos, demonstrou nervosismo, levantando suspeitas dos policiais.

O Núcleo de Operações com Cães da PRF foi acionado e, com o auxílio dos cães de faro K9 Thor e K9 Amélia, foram encontrados tabletes de pasta base de cocaína em um compartimento oculto no caminhão.

Após o flagrante, o motorista confessou ter recebido o ilícito em Rondonópolis/MT e deveria entregá-lo no interior de Santa Catarina e que pelo transporte receberia R$ 20.000,00.

O preso, o caminhão e a cocaína foram entregues à Polícia Federal em Campo Grande/MS.