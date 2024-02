Com a agenda cheia, governador Eduardo Riedel acompanha volta às aulas de perto no interior de MS

Centenas de estudantes chegando se não ao mesmo tempo, mas em horários próximos. As calçadas cheias de crianças e adolescentes caminhando para mais um dia de aula. Mentalize essa cena que outrora representou tumultuo e a imagine de uma forma diferente, devidamente ordenada e sem contratempos. A volta às aulas em Mato Grosso do Sul foi previamente planejada justamente para evitar que problemas antes corriqueiros voltassem a acontecer.

Reformas, remodelagens, entre outras intervenções – físicas, logísticas e pedagógicas – feitas nas escolas da Rede Estadual de Ensino foram conferidas e perto pelo governador Eduardo Riedel nessa volta às aulas em Mato Grosso do Sul. Se no ano passado ele acompanhou o retorno dos estudantes em Campo Grande, dessa vez o foco foi o interior do Estado.

Entre uma agenda e outra, incluindo inaugurações de obras de infraestrutura e segurança pública e de um centro de capacitação profissional, o governador Riedel aproveitou também para visitar as escolas estaduais, vendo de perto as ações do Governo em várias cidades.

Riedel destacou em suas visitas a importância de oferecer uma escola moderna, equipada com elementos tecnológicos, como a lousa digital e a Infovia, além de possuir ambiente agradável e apto a receber os estudantes, pais, professores e servidores do administrativo.

“Quando o estudante passar por este ciclo de educação, eles terão a sua oportunidade, cada um com seu sonho, por meio do conhecimento”, afirma o governador, que pode conferir também a entrega de parte dos novos uniformes escolares – que agora predomina na cor azul escuro, com detalhes em verde, sendo duas unidades para cada aluno e três, do tipo polo, para os servidores das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul.

Na quinta-feira (22), em Miranda, Eduardo Riedel foi até à Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá, onde pode ver o bom resultado de uma reforma orçada em 941.118,36, elogiando o local. “Fizemos essa reforma com muito carinho. Parece uma escola nova. Ajudem a mantê-la bem conservada”, destacou. O trabalho envolveu desde a parte estrutural até acabamento, além de equipamentos gerais, eletrônicos e de tecnologia. Ali estão 140 alunos matriculados.

No mesmo dia, o governador foi à Bodoquena, onde pode conhecer a Escola Estadual João Pedro Pedrossian, que recebeu reforma geral e ampliação, com a construção de mais um bloco de salas. O investimento no colégio somou R$ 7,6 milhões, garantindo conforto aos 136 alunos dali.

Já na sexta-feira (23), Riedel foi a Ribas do Rio Pardo acompanhar a volta às aulas na Escola Estadual João Ponce de Arruda. Lá, também ocorreu recente reforma, orçada em R$ 4,7 milhões, atendendo uma comunidade estudantil de 1.069 crianças e adolescentes.

“Nos próximos dois anos Ribas vai receber quase R$ 100 milhões em investimentos de educação. A João Ponce Arruda recebeu reformulação completa, desta maneira damos uma resposta a todo este crescimento que ocorre no Estado”, afirmou o governador.

Riedel também ponderou que a Rede Estadual de Ensino passa por mudanças para atender as necessidades da atualidade. “O sistema de ensino tem passado por uma transformação abrupta, feita passo a passo, para seguir as mudanças que ocorrem na sociedade. Vai chegar a fibra óptica nas escolas de Mato Grosso do Sul, a lousa digital estará nas salas para o aluno se conectar às novas tecnologias de aprendizado”, finaliza o governador.