Com 95 vagas disponíveis IEL alerta que estágio pode ser a porta para uma carreira promissora

Que o IEL é especialista em encaminhar estudantes para o mercado de trabalho e construir pontes que podem ser ótimas chances profissionais, é fato. Mas a visão do aluno em relação às oportunidades é a outra chave fundamental nesse processo.

O estágio pode ser a chance perfeita para o estudante aperfeiçoar o conhecimento adquirido e construir a carreira de sucesso que almeja através da primeira experiência com a profissão que escolheu.

Muitos profissionais começaram suas carreiras encarando o desafio do estágio como uma oportunidade de aprendizado. Uma delas é a jornalista Tainá Jara, formada pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em 2012. No último ano de graduação, a acadêmica sentiu a necessidade de experimentar na prática os conhecimentos do curso, e o desejo de trabalhar no jornal impresso despertou o interesse pelo estágio. “Eu sempre quis uma experiência prática do curso, viver o jornalismo no dia a dia, o estágio foi essa porta”, comentou.

A partir da experiência que deu certo, ao final do período de estágio, Tainá foi contratada pelo jornal, como jornalista efetivada.

“Fiquei mais um período no jornal, desta vez como jornalista contratada, a partir daí, ganhei experiência e segurança para alçar novos voos”. Atualmente Tainá faz parte do time do jornalismo da Diretoria de Comunicação da Fiems.

Encontre a oportunidade ideal por meio do estágio

Nesta semana, o IEL tem 95 vagas abertas para estudantes que queiram uma oportunidade de estágio, as chances são para Campo Grande, Dourados, Sidrolândia e Três Lagoas. Além da oportunidade de aprendizado, o estágio oferece bolsas de até R$1,4 mil.

Ficou interessado? Todas as informações sobre os detalhes das vagas estão no http://sne.iel.org.br/sne/ms, basta acessar e preencher o cadastro.

Campo Grande: A capital tem 69 oportunidades nas áreas de Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Administração, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Tecnologia em Informática, Eletroeletrônica, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Logística, Marketing, Engenharia de Produção, Técnico em Química, Ensino Médio, Marketing, Telemarketing, Arquitetura Técnico em Química, Design e Farmácia.

Dourados: Na segunda maior cidade do estado, são 24 vagas nas áreas de Enfermagem, farmácia Ciências Contábeis, Pedagogia, Farmácia e Ensino Médio.

Três Lagoas: No município, 1 oportunidade para estudantes de Educação Física.

Sidrolândia: Em Sidrolândia a chance é para estudantes do ensino médio, com 1 vaga.

Serviço – Mais informações sobre o programa de estágio do IEL pelo site www.iel.org.br ou pelos telefones (67) 99277-4574 e 3044-2114.