Com 500 agentes, PRF inicia Operação Semana Santa 2022 no Mato Grosso do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira (14), a Operação Semana Santa 2022, nas rodovias federais do Mato Grosso do Sul, seguindo até o domingo (17), com o objetivo de promover a segurança viária nos deslocamentos dos usuários pelas rodovias federais.

Durante o período, a PRF irá manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante, com cerca de 40 etilômetros à disposição dos policiais no estado, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio. Em resumo, busca-se coibir as infrações mais comuns ou potencialmente perigosas para a segurança do trânsito.

No Mato Grosso do Sul, 500 PRFs distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF reforçam a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos nas BRs 060, 158, 163, 262, 267, 359, 376, 419, 436, 463 e 487, que atravessam o estado, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

Restrição de tráfego

No Mato Grosso do Sul, não haverá restrição de trânsito para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes.

Operação Semana Santa 2021

Em 2021, durante a Operação Semana Santa, foram registrados 16 acidentes, sendo 5 considerados graves. Ao todo, 14 pessoas ficaram feridas e nenhuma morte foi registrada.

Autuações Gerais

Foram registrados 1.252 autos de infrações gerais.

Alcoolemia

A PRF realizou 13 testes com o etilômetro nas rodovias federais do MS; 17 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro; 6 destes condutores foram presos.

Resultados Operação Semana Santa 2022

O Balanço final da Operação Semana Santa 2022 será divulgado na segunda-feira (18 de abril), através do portal PRF.

Orientações para quem vai pegar a estrada:

Antes de viajar, o proprietário do veículo deve verificar as condições do carro. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização.

A viagem deve ser planejada de modo que o condutor evite conduzir o veículo por mais de quatro horas ininterruptas. Ele deve estar descansado e em condições físicas e psicológicas para a condução.

O condutor deve respeitar a capacidade máxima de passageiros permitida pelo fabricante. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o sistema de retenção equivalente (cadeirinhas, assentos de elevação etc) devidamente preso ao veículo.

As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes. Se forem levadas em compartimento de passageiros, elas podem se deslocar e machucar os ocupantes do carro.

Os motoristas devem respeitar a sinalização, a velocidade máxima estabelecida para a via e, em relação às ultrapassagens, realizar a manobra somente em locais permitidos e quando houver tempo e distância para concluir a manobra sem colocar o trânsito em risco. Ressalta-se que ultrapassagens mal realizadas são responsáveis por um terço das mortes em rodovias federais.

Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

No caso de emergência em rodovias federais, ligue 191.