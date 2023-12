Com 40 expositores, Feirinha da Sucata acontece neste sábado em Dourados

Neste sábado, 16, das 18h às 23h, acontece em Dourados a 3ª Edição da Feirinha do Sucata! Comandada por Raique Moura e Romário Hilário em parceria com o Sucata Cultura, a feira promete uma explosão de criatividade com 40 expositores dos mais diversos segmentos artísticos e gastronômicos.

Na última edição, conquistamos um sucesso de público, e estamos entusiasmados para repetir a dose nesta 3ª Edição. Para mim, Raique Moura, produzir eventos criativos sempre foi especial, evidenciando o potencial criativo dos artistas douradenses. Eventos como este fortalecem a economia criativa local ao reunir e valorizar talentos diversos.

Contaremos com shows de Camila Faca e a Collab de Angel e Bixanos, artistas que garantirão uma noite repleta de boa música. Além disso, a feira conta com 40 expositores, apresentando e vendendo produtos únicos, desde artesanato, acessórios, comidas com opções veganas, doces gourmet e presentes criativos.

Dentre os expositores, estarão presentes: Ateliê Sutis – Beatnik Brechó – Beh Dhoce – Brechó Zaore e Uomo – Delícias da Ju – Dente de Leão Cosméticos – Desapegos Karla e Loide – Divina Joya – DK Orquídeas – Dona Amora Doceria – Dona Padeira – Dona Flô Presentes Criativos – Gatolo Doces – Gelatto’s Gourmet Bia Costa – Geleia dos Sonhos e Tal – Hera Decor – Hiato Artesanato – Izzie Malia – Keila Liborio Ateliê – Kunatai Yvotyju – Laura Praxedes Ateliê – Le Gusta Garimpa – Lu Art’s Costura Afetiva – Luchurros – Lumos Doceria – Mystical – Olent Store Brechó – Olímpio Acessórios – Pão da Flora – Raique Moura – Soul Velas – Swarma Delícia Árabe – Sweet Honey – Tai Cartas – Tap’s & Cia – Terrários da Eli – Art Onagi – Jocoso Cibernético – Fios de Arte – Ninha Biagi Boneca.

A Feirinha do Sucata não é apenas um evento cultural; é uma oportunidade incrível para encontrar presentes únicos neste final de ano, contribuindo para a economia criativa local. Apoie pequenos produtores e faça suas compras de Natal de maneira autêntica e significativa.

A feira acontece na Rua Onofre Pereira de Matos, 815, das 18h às 23h.

Serviço:

3ª Edição da Feirinha do Sucata

Local: Onofre Pereira de Matos, 815

Horário: 18h às 23h

Shows: Camila Faca e Collab Angel + Bixanos