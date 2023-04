Coleta de lixo será suspensa na sexta-feira santa em Dourados

A Prefeitura de Dourados, por meio de Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), informa que o serviço de coleta de lixo não será realizado na sexta-feira santa, 7 de abril. De acordo com o cronograma de paralisação que foi divulgado pela empresa Financial Construtora Industrial Ltda, que é responsável pela coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares do município.

Os Ecopontos da cidade estarão com o funcionamento suspenso também durante o feriado. Os dois serviços voltam às atividades normais no sábado, dia 8 de abril.