CLC: etapas oficiais voltam em fevereiro com disputa dos campeões 2023

Sábado (3), a partir das 19h, um bailão com entrada franca

As etapas oficiais do CLC – Circuito de Laço Comprido voltam a ser disputadas no início do mês de fevereiro, trazendo as provas de laço comprido, o campeonato Potro do Futuro, o campeonato nacional “Paint Horse” e a final dos campeões de 2023.

Entre as atrações, o Coliseu do Laço Comprido terá, nos dias 1º, 2, 3 e 4 de fevereiro, brinquedos para as crianças, praça de alimentação e um bailão com Ireneu e Serjão (sábado – 3/2, a partir das 19h), com entrada franca.

Confira a programação oficial:

01 de fevereiro de 2024 (quinta-feira)

8h: Potro do Futuro/ Campeonato Nacional “Paint Horse”

16h – Vaca Gorda: amador e profissional.

02 de fevereiro de 2024 (sexta-feira)

07h – Final dos Campeões (10 mais CLC do ano – 10 voltas/ Individual do ano – 10 voltas/ Dupla de Ponta do ano – termina/ Trio do ano – termina).

13h – 1ª etapa CLC 2024 – Classificação de Equipes.

18h – Final dos Campeões (10 mais CLC do ano – Final/ individual do ano – Final).

03 de fevereiro de 2024 (sábado)

05h – Reposição de Armadas

06h – 1ª etapa CLC 2024 – Classificação de Equipes.

Após a classificação de equipes acontecem etapas por categorias.

Logo depois das Taças terá início as disputas da 1ª etapa 2024.

04 de fevereiro de 2024 (domingo)

07h – Final dos Campeões

Após as disputas por categoria dos melhores do ano, acontece a abertura oficial (13h) e as Taças Patrão, Latão, Bronze, Prata e Ouro.

As provas podem sofrer alterações, sem aviso prévio.