Cirurgias de Nissen para tratamento de hérnia de hiato são realizadas no HU-UFGD

Atualmente o hospital é o único do SUS na Macro Região de Dourados que faz o procedimento

O refluxo ocorre quando o conteúdo do estômago, seja comida ou ácido clorídrico, volta para o esôfago ou até para a garganta e para a boca. Quando o refluxo acontece, a pessoa manifesta sintomas como azia e queimação, pois os ácidos provocam agressões nos tecidos do esôfago, que não têm a mesma proteção que o estômago. Com o passar do tempo podem haver complicações como a formação de úlceras e o esôfago de Barrett.

No primeiro momento o médico utiliza técnicas conservadoras para minimizar o problema e evitar novas crises, no entanto, quando o quadro apresenta complicações é necessária a intervenção cirúrgica. A técnica mais comumente adotada para realização da cirurgia de refluxo é fundoplicatura realizada por laparoscopia e conhecida como cirurgia de Nissen.

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), filiado à Rede Ebserh, realiza essa cirurgia visando tratamento da doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), um mal que atinge, segundo dados da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), cerca de 30% da população adulta do Brasil. O tratamento cirúrgico visa corrigir a hérnia de hiato (abertura exagerada do diafragma) sob efeito de anestesia geral semelhante a colecistectomia e correção de hérnia inguinal videolaparoscópica também realizadas nesse hospital.

Essa cirurgia é realizada somente no HU-UFGD na macro região de Dourados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e não utiliza nenhum material além do que já é usado nas cirurgias laparoscópicas do próprio hospital. Os pacientes são encaminhados para cirurgia pela prefeitura através do Sistema de Regulação (SisReg) e é realizada uma cirurgia por mês pela demanda ser menor que outras cirurgia, como hérnia e vesícula. A Cirurgias de Nissen é semelhantes a cirurgia de vesícula por videolaparoscopia com a diferença da necessidade de uma dieta especial. Em 14 dias, a maioria dos pacientes pode retornar a sua atividade laboral habitual.

O cirurgião geral e preceptor, Dr. Paulo Alves Bezerra Morais explica que a Cirurgia de Nissen é muito mais vantajosa quando comparada a uma cirurgia de corte tradicional: “são quatro cortes com no máximo 1 cm cada, que tornam a recuperação do paciente muito mais rápida. A dor do pós-operatório é muito menor e o retorno ao cotidiano do operado também é mais rápido. O paciente fica internado somente dois dias após a cirurgia e já pode ir para casa. Essa cirurgia também representa uma grande oportunidade de aprendizado para nossos residentes da cirurgia geral, uma vez que o Colégio Brasileiro de Cirurgiões coloca como uma das metas que o instruendo tenha expertise em doenças do refluxo e laparoscopia”.

Sobre a Ebserh:

Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD) faz parte da Rede Hospitalar Ebserh desde 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas. Os hospitais universitários são, por sua natureza educacional, campos de formação de profissionais de saúde. A Rede Hospitalar Ebserh não é responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país, apenas atua de forma complementar ao SUS.