Cinco são presos pelo GOI em Campo Grande com R$ 2 milhões em pasta base de cocaína

Equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) efetuaram a prisão de cinco pessoas na madrugada desta sexta-feira (31), em Campo Grande. Eles estavam de posse de 102 quilos de pasta base de cocaína, avaliados em aproximadamente R$ 2 milhões, entregues na Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

O GOI já vinha investigando os traficantes. O grupo foi encontrado por volta das 4 horas na BR-262, região do Indubrasil. Eles estavam em dois carros: um Fiat Pálio e um HB20, sendo que o Pálio era usado como batedor. A droga estava escondida em alforjes – tipo de uma bagagem de viagem – no porta-malas do HB20. O grupo disse que se conheciam, apenas, para fazer o transporte da cocaína, e que não eram de facção criminosa.

Segundo o Campo Grande News, a logística do grupo criminoso consistia em atravessar a pé o trecho atrás do posto policial, na região do Pantanal, para escapar da fiscalização. Após pegar a droga em Corumbá, os traficantes seguiam de carro e paravam próximo ao posto Guaicurus, em Miranda, onde desembarcavam de veículos que davam suporte. Depois, andavam por um trecho de 2 quilômetros, cerca de três horas de viagem, carregando a droga dentro de mochilas de boiadeiro. Mais à frente, um carro esperava para seguir o trajeto até Campo Grande.

Houve tentativa de fuga, mas os policiais interceptaram os bandidos. Todos os presos foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.