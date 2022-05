CIN/MS alinha parcerias para participar de feira internacional na Bolívia em setembro

O superintendente do IEL, Silvio Marães, recebeu nesta quinta-feira (14/04) a visita do gerente do Centro de Conveciones Santa Cruz, Raul Strauss Justiniano, para apresentar as oportunidades que a Fexpocruz, uma das maiores feiras internacionais da América Latina, proporciona e alinhar a participação de Mato Grosso do Sul no evento, que será realizado na Bolívia em setembro de 2022.

“Nossa proposta é levar, por meio do CIN/MS (Centro Internacional de Negócios de Mato Grosso do Sul), o empresário daqui para ter a oportunidade de conhecer o mercado, as empresas da Bolívia e dos demais países presentes. A ideia é organizarmos uma missão que saia de Mato Grosso do Sul para construir negócios e compartilhar experiências que tragam resultados para o Estado”, explicou Silvio Marães Marães.

A coordenadora do CIN/MS, Sthefany Nishikawa, destacou o trabalho desenvolvido com as empresas sul-mato-grossenses para fortalecer as relações com o comércio externo e também a capacitação para iniciar as negociações internacionais. “Temos um trabalho estratégico voltado para a internacionalização das empresas, para nós será muito interessante participar da feira, tanto para nossos empresários, que terão oportunidade de fazer novas parcerias como para estreitar esses laços com o país vizinho que tem grande potencial para o mercado Internacional”, salientou.

A assistente de comércio exterior do CIN, Natalia Loureiro, ressaltou a importância de estreitar os laços com o comércio boliviano e o grande interesse das empresas de Mato Grosso do Sul em negociar seus produtos. “Trabalhamos com muitas empresas que desejam realizar negócios com a Bolívia. Essa é uma chance para estreitar esses relacionamentos e construir novas negociações”, pontuou.

Raul Strauss Justiniano reforçou que a Fexpocruz é um dos principais eventos de negócios da América Latina e em 2020 deverá reunir cerca de 25 países. “Santa Cruz é um lugar de muitas oportunidades de negócios, a feira reúne nomes de todo o mundo e é uma excelente oportunidade para compartilhar experiências. Estamos fortalecendo as parcerias e trabalhando para construir novas oportunidades entre os dois países, será muito bom ter o Brasil novamente conosco este ano”, disse.

A Fexpocruz está na 31° edição e será realizada no Centro de Convenções de Santa Cruz, na Bolívia, entre os dias 16 e 25 de setembro.