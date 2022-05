Cidade Empreendedora: Agentes do Sebrae estão em Caarapó para atender pequenos negócios

Abordagem porta a porta vai identificar quais são os problemas enfrentados pelos empresários e propor soluções

Em Caarapó, começou, na terça-feira (10), o primeiro passo do programa Cidade Empreendedora, executado pelo Sebrae/MS em parceria com a Prefeitura Municipal, que é a ação “Sebrae na sua empresa”. Por meio da iniciativa, agentes do Sebrae visitam os pequenos negócios da cidade para identificar quais são as necessidades de cada empresário e, a partir disso, propor soluções.

“Vamos levar orientação técnica na área de gestão empresarial para os pequenos negócios, além de aconselhamentos voltados para a gestão financeira, marketing digital e vendas. Tudo isso de forma gratuita. O agente realiza o atendimento, verifica qual é a necessidade do empreendedor e oferece a consultoria que pode ajudá-lo a melhorar o seu negócio”, ressaltou Viviane Matos dos Santos, analista técnica do Sebrae/MS, responsável pelo atendimento em todo o Estado.

Além do atendimento presencial, os empreendedores também terão acesso a consultorias on-line por meio do canal Sebrae Resolve. Os temas abordados envolvem marketing digital, mercado e vendas, gestão de pessoas, liderança empresarial e finanças.

Outro serviço oferecido é a consultoria sobre o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – e-Social. Nesse caso o apoio é voltado para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que possuem funcionários, com a proposta de orientar os empreendedores sobre as exigências do e-Social nos eventos relacionados a Saúde e Segurança no Trabalho (SST). Essa consultoria é composta por até 19 horas e pode ser realizada tanto de forma remota, como presencial.

A abordagem porta a porta vai ser feita pelos agentes, por meio da ação Sebrae na sua Empresa, durante a execução do Cidade Empreendedora no município, e a expectativa é que cerca de mil pequenos negócios sejam visitados em Naviraí até julho deste ano. Além de levar orientação aos empresários, os agentes também têm a função de mapear a necessidade dos empreendedores. O levantamento irá traçar um “raio x” do município e as informações vão embasar a criação de novas ações voltadas para atender esse público.

Sala do Empreendedor

Em Caarapó, além da ação “Sebrae na sua empresa”, também há a possibilidade de o empresário buscar orientações na Sala do Empreendedor, que fica na sede da Prefeitura Municipal (Avenida Presidente Vargas, nº465). O espaço vem para ajudar o empresário na regularização do empreendimento e é voltado, principalmente, para dar suporte Microempreendedor Individual (MEI). Mais informações podem ser obtidas por meio do número (67) 9 9949-0368 (Falar com Jocelino).

Cidade Empreendedora

O programa é uma iniciativa do Sebrae/MS, em parceria com a Prefeitura Municipal, voltada para transformar a economia e promover o desenvolvimento local a partir do fortalecimento dos pequenos negócios. Junto com o “Sebrae na sua empresa”, o Cidade Empreendedora engloba uma série de ações que serão conduzidas a partir do eixo competitivo “Cidade de Negócios”. A estratégia visa transformar desemprego em empreendedorismo, alavancar a geração de renda e promover o desenvolvimento.

A atuação do programa é dividida em duas linhas: uma voltada para o âmbito das políticas públicas com a proposta de melhorar o ambiente de negócios, e a outra direcionada para auxiliar e propor soluções ao pequeno empresário. Serão feitas ações para desburocratizar processos na abertura e alterações de empresas; incentivo às compras locais; promoção de uma cultura empreendedora e a inovação nas escolas; melhorias na sala do empreendedor; estímulo ao desenvolvimento empresarial; e formação de lideranças que exerçam uma gestão pública empreendedora.