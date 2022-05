Chuva da madrugada em Dourados acumula 50mm e já supera média de abril

As chuvas registradas nesta em Dourados contribuíram para que o município superasse a média esperada para o mês de abril, que é de 107,3mm, conforme o Guia Clima, ferramenta agrometeorologia da Embrapa Agropecuária do Oeste.

Segundo o Dourados News, foram 50,2mm durante 2h52 que elevaram o acumulado do mês para 150,3mm. Já a temperatura hoje registrou mínima de 16,8ºC às 4h22 e máxima de 24,9ºC pouco depois da meia-noite.

Segundo o Ceptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), as chuvas devem continuar durante todo o dia.

Já no domingo a previsão é de clima instável, com maior possibilidade de chover a tarde. Os termômetros devem variar entre 19ºC e 31ºC no município.