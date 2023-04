Chelsea e Real Madrid decidem hoje quem será finalista na Liga dos Campeões

Real Madrid está em vantagem, venceu o jogo de ida por 2 a 0

Chelsea e Real Madrid decidem hoje um dos primeiros finalistas da Liga dos Campeões. Segundo a Gazeta Esportiva, a partida será às 16h(de Brasília), em Stamford Bridge. Os espanhóis estão em vantagem após a vitória por 2 a 0 da semana passada, no Santiago Bernabéu. Com isso, o Real pode perder por um gol de diferença para avançar na competição.

Já os ingleses precisam de um triunfo por no mínimo três gols de diferença para avançar sem decisão por pênaltis.

Os visitantes chegam em melhor momento na temporada. Mesmo longe do título espanhol, o Real Madrid está na decisão da Copa do Rei e mira mais uma taça da Champions. O Chelsea, por sua vez, faz campanha decepcionante na Premier League e só deve ter chance de retornar à Champions na próxima temporada se conquistar o título desta edição.

O vencedor no confronto espera a definição do duelo entre Manchester City e Bayern de Munique, que jogam nesta quarta-feira, na Alemanha. Os ingleses estão em vantagem após vencerem o jogo de ida por 3 a 0. no Etihad Stadium.

Napoli x Milan

Na outra partida desta terça, Napoli e Milan jogam pela vaga nas semifinais, no Estádio Diego Armando Maradona. Os visitantes estão em vantagem após a vitória por 1 a 0 dentro de casa.