Champions: Com dois de Rodrygo, Real Madrid vence Chelsea e avança à semifinal

Brasileiro Rodrygo foi às redes duas vezes no segundo tempo e determinou a classificação do Real

Com Rodrygo inspirado, o Real Madrid garantiu na tarde desta terça-feira sua classificação à mais uma semifinal da Liga dos Campeões. Segundo a Gazeta Esportiva, o time merengue derrotou o Chelsea por 2 a 0, com dois gols marcados pelo atacante ‘cria’ do Santos, em Londres, e avançou à próxima fase da competição.

A equipe espanhola já havia vencido o duelo de ida, no Santiago Bernabéu, por 2 a 0. Portanto, mesmo com o 0 a 0 no placar, o Real já carimbava sua passagem às semifinais da Champions League. O brasileiro Rodrygo foi às redes duas vezes no segundo tempo, o que determinou a classificação.

Agora, a equipe comandada por Carlo Ancelotti espera pelo vencedor de Bayern de Munique x Manchester City para conhecer seu adversário na fase seguinte. A partida está marcada para esta quarta, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena.

Esta foi a terceira vez consecutiva que Real Madrid e Chelsea se encontraram na fase de mata-mata da Liga dos Campeões. Nas duas ocasiões anteriores, quem levou a melhor no confronto sagrou-se campeão ao fim do torneio. Na primeira, foram os ingleses quem passaram, nas semifinais, enquanto o time merengue superou os Blues durante as quartas da última edição.

Os espanhóis, assim, se juntam ao Milan, que deixou para trás o Napoli nesta terça. A final da Champions League desta temporada será disputada no dia 10 de junho, no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia.

O Real Madrid volta a campo neste sábado, para enfrentar o Celta de Vigo, às 16h, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. Já o Chelsea, em baixa no Campeonato Inglês, entra em campo na quarta-feira da semana que vem, diante do Brentford.

Como foi o jogo?

No começo da partida, o Chelsea adotou uma postura cautelosa e deixou o Real ter a iniciativa, apesar da vantagem. A primeira oportunidade de perigo ocorreu logo aos seis minutos, em jogada protagonizado por Vinicius Junior. O brasileiro chegou pela esquerda e cruzou para Benzema no segundo pau, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 10, após dividida na entrada da área, a bola sobrou limpa para Kanté, sozinho, que pegou mal e mandou para fora. Depois, aos 19, os espanhóis responderam em uma pancada de Rodrygo que explodiu na trave. Aos 27, Vini Jr. obrigou Kepa a fazer grande defesa.

O Real seguiu apertando e teve nova chance com Modric, que passou pela marcação de Thiago Silva e bateu firme, cruzado, para defesa de Kepa. No fim da primeira etapa, aos 45 minutos, o Chelsea quase abriu o contador com Cucurella. O ala dominou livre na pequena área, chutou, mas Courtois saltou para agarrar de forma espetacular!

Da mesma forma que ficou perto de marcar no fim do primeiro tempo, o time inglês por pouco não marcou na volta da intervalo. Aos seis minutos, Gallagher tocou de cabeça para Kanté, que finalizou, mas a bola saiu desviada para fora.

Havertz também tentou aos 11, mas Courtois levou a melhor. O Real, então, abriu o placar com Rodrygo, no minuto seguinte. O brasileiro disparou pela direita e cruzou rasteiro na pequena área, mas acabou recebendo de volta de Vini Jr. e, com o gol vazio, apenas empurrou para o gol.

O camisa 21 voltou a marcar aos 34, praticamente garantindo a classificação da equipe merengue. O uruguaio Valverde invadiu a área e limpou dois defensores, deixando Rodrygo na boa para fazer o segundo. O Chelsea ainda tentou descontar com Mudryk, aos 42, mas o ucraniano desperdiçou a chance de frente com Courtois.