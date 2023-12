‘Chamados a Servir’ distribui caixas com presentes e alimentos na periferia de Dourados

O grupo ‘Chamado a Servir’ mantém a tradição de, no final do ano, distribuir lindas caixas com presentes e alimentos para crianças que vivem em condições menos favorecidas na periferia de Dourados.

Esta ação natalina aconteceu no sábado passado e entregou mais de 200 caixas de presentes. Além de panetone, cada caixa uma continha uma roupa nova, um chinelo novo, um par de tênis ou sandália, um brinquedo novo, uma bola, um livrinho com histórias bíblicas e uma cesta com guloseimas (bolacha recheada, chocolate, balas, pirulito e achocolatado). E a família de cada criança recebeu uma cesta de alimentos.

Numa tarde de calor intenso, os integrantes do ‘Chamados a Servir’ organizaram atividades diversas, entregaram algodão-doce, picolés e cachorro quente. As crianças também se divertiram nos brinquedos infláveis montados no gramado.

O grupo realiza outras atividades durante o ano, inclusive de material escolar, ovos de chocolate no período da Páscoa, roupas e cobertores no período de inverno. Também ajuda com distribuição de cestas básicas mensalmente. Tudo o que é arrecadado é fruto de doação individual dos membros do ‘Chamados a Servir’.