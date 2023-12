Cesta Solidária do INW distribui 2 mil cestas básicas

As cestas serão entregues às comunidades atendidas pelo G10 Favelas em todos os estados do país

O Instituto Nelson Wilians (INW), em parceria com o Nelson Wilians Advogados (NWADV) e o G10 Favelas, conseguiu atingir a marca de duas mil cestas básicas, na campanha Cesta Solidária. O objetivo dessa iniciativa é prestar auxílio a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Iniciada no começo de novembro, a campanha mobilizou sócios e profissionais do INW e do NWADV, além de parceiros estratégicos. A generosa contribuição permitiu a montagem de duas mil cestas, cada uma contendo itens essenciais para suprir necessidades básicas de alimentação e higiene.

No intervalo de 2014 a 2016, aproximadamente 4 milhões de pessoas enfrentavam vulnerabilidade alimentar no Brasil, representando 1,9% da população. Dados mais recentes, referentes aos anos de 2020 a 2022, revelam um aumento preocupante, atingindo a marca de 21,1 milhões de pessoas, o que corresponde a 9,9% da população.

Além de combater a fome, esse projeto de caráter emergencial visa promover valores fundamentais, como cidadania e direitos humanos, enquanto oferece apoio às organizações do Terceiro Setor, reforçando laços de empatia e altruísmo.

O G10 Favelas é um bloco de líderes e empreendedores sociais das favelas brasileiras, que trabalha em prol do desenvolvimento econômico e do fortalecimento do protagonismo das comunidades.

“O impacto dessa campanha vai muito além dos números. É uma demonstração clara de solidariedade em momentos desafiadores”, afirma Anne Wilians, presidente do INW.

Criado em 2017, o INW é uma organização social sem fins lucrativos, que tem a missão de promover o empoderamento social por meio de programas e iniciativas focados em educação e Direito, fortalecendo o exercício da cidadania.

“Agradecemos imensamente a todos os envolvidos, desde os doadores até as equipes voluntárias que tornaram possível essa iniciativa tão significativa”, finalizou Anne.