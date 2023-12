Centro municipal de educação infantil de Caarapó é selecionado para reality show

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Rita Tereza de Araújo Silva-Polo, do distrito de Nova América, no município de Caarapó, foi selecionado para participar do reality show Vida de Merendeira, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC). O concurso busca valorizar o papel desses profissionais na oferta de uma alimentação adequada e saudável a estudantes de escolas públicas de todo o país, valorizar o papel das merendeiras na promoção de uma alimentação adequada e saudável nas escolas públicas brasileiras e mobilizar a comunidade escolar a promover ações relacionadas ao tema da Educação Alimentar e Nutricional (EAN).

Para a diretora do CMEI, Evangelina Ferreira de Faria e Andrade, com o desenvolvimento da Jornada Alimentar, foi fortalecido ainda mais a importância da alimentação saudável para as crianças, pais e funcionários, reforçando a importância em não oferecer guloseimas, refrigerantes e alimentos ultraprocessados na infância. “Desenvolveu-se uma consciência mais crítica em relação à alimentação saudável em toda a comunidade escolar, mostrando que precisamos colocar comida de verdade na mesa. E com a participação no concurso, estimulou mais ainda bons hábitos alimentares”, destacou a diretora.

Um dos critérios para a seleção do concurso foi a participação na Jornada de Educação Alimentar e Nutricional. O CMEI Rita Tereza de Araújo Silva-Polo participa da Jornada de EAN desde a primeira edição, no ano de 2017.

A nutricionista responsável técnica pelo Programa de Alimentação Escolar no município, Giovana Tiossi Capasso Bettini, diz ter ficado muito feliz com a seleção do município para o concurso, pois “reflete o compromisso de toda a equipe envolvida na alimentação escolar com a qualidade da alimentação oferecida aos estudantes.”

Etapas – O concurso é dividido em etapas: a primeira foi eliminatória e selecionou 25 municípios ou estados com maior pontuação, de acordo com os critérios estabelecidos no edital, sendo cinco de cada região do país. A etapa seguinte é classificatória. A última etapa será a regional, onde será escolhido um(a) entre os(as) três merendeiros(as) para representar a sua região no reality show. Em Mato Grosso do Sul, apenas Caarapó está participando.

O CMEI de Nova América passou para a etapa classificatória. A receita é da merendeira Sueli Basílio de Oliveira, que relata que no centro de educação infantil todas as refeições são preparadas seguindo o cardápio elaborado pela nutricionista Giovana, considerando os hábitos de consumo saudáveis. “O concurso veio coroar nosso trabalho!”, exclama.

Haverá premiação para os vencedores, conforme edital.

A secretária municipal de Educação, Cultura e Esportes de Caarapó, Ieda Maria Marran, observa que a formação das agentes de alimentação é primordial para que a comida no prato dos estudantes seja atraente, saudável e saborosa. “Preparar uma boa alimentação exige dedicação, amor e conhecimento. Para tanto, as nutricionistas da rede municipal de ensino, com o apoio do Conselho de Alimentação Escolar, fazem um importante trabalho de acompanhamento e orientação com as agentes de alimentação”, pontua a secretária, acrescentando que “o presente concurso corrobora também com projetos pedagógicos sobre o tema. Uma alimentação equilibrada traz grandes benefícios para o nosso corpo, provendo bons hábitos alimentares e, consequentemente, melhor qualidade de vida para toda a vida”.