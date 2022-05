Centro de Formação da UFGD seleciona bolsistas para dar aulas de italiano e de francês

Estão abertas, até 23 de maio, as inscrições para estudantes de graduação e de pós-graduação interessados em compor o banco de bolsistas formadores em línguas do Centro de Formação da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). No momento, são duas opções de vagas – em italiano e francês – mais formação de cadastro reserva.

O valor do benefício mensal será de R$ 700,00, com duração de até nove meses (podendo ser renovado), para carga horária de trabalho de, no mínimo, 12 horas semanais. A vantagem deste edital é que o bolsista formador poderá acumular qualquer outra bolsa da UFGD e de outros órgãos de fomento, desde que cumpra a carga horária mínima exigida.

A prova didática para seleção dos bolsistas acontecerá nos dias 30 e/ou 31 de maio. É de responsabilidade do candidato acompanhar a página do processo seletivo para verificar o tema da aula para prova e os detalhes dos editais. Todas as informações podem ser conferidas em https://editais.ufgd.edu.br/processo/29/PROEX.