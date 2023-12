Centro Cívico dos Pioneiros de Dourados elege nova diretoria

Entidade criada em julho de 2002, tem como finalidade preservar o patrimônio histórico do município

No próximo dia 18/12, o Centro Cívico, Histórico e Cultural 20 de Dezembro, popularmente conhecido como Centro Cívico dos Pioneiros de Dourados (CCPD), se reúne em assembléia, para a eleição da nova diretoria da entidade. A data foi escolhida por conta do aniversário de emancipação de município, celebrado no dia 20 de dezembro.

O CCPD, durante todos esses anos tem se dedicado a resgatar pelo menos, parte da história da cidade, desde a chegada de seus primeiros habitantes e, ainda, preservar tudo aquilo que faz parte da cultura e do folclore local. Entre os quais, o museu histórico e a seresta, que anualmente ocorre no dia em a cidade comemora seu aniversário.

Rozemar Mattos, um dos fundadores, destaca que o Centro Cívico tem buscado além das atividades citadas, o resgate das famílias pioneiras. Hoje o CCPD tem um dos maiores arquivos de documentos que contam de certa forma, a história do município. Como historiador, Rozemar conseguiu reunir diversas informações, consideradas hoje como relíquias.

Ele ainda lembra que o CCPD mantém uma outra atividade, considerada como uma das principais, que é a seresta. A entidade reúne um grupo de músicos que, no aniversário do município leva entretenimento às pessoas em pontos específicos, como bares e restaurantes e também, a tradicional serenata em residências previamente escolhidas.

Rozemar ressalta a questão do museu, hoje instalado no Terminal Rodoviário de Dourados. “Nós precisamos que ele esteja em um ponto de fácil acesso e com suas peças devidamente expostas e com dados detalhados sobre cada uma delas, afinal, a nossa história é contada ali”, explicou.

“Já estamos em contato com a prefeitura e o prefeito Alan Guedes tem sinalizado favorável a ideia e garantiu que vai analisar a possibilidade de transferência de local do museu”, informou o fundador. “A população precisa conhecer a luta dos desbravadores e todo o conjunto de histórias que tornaram possível Dourados ser o que é hoje”, completou.

A eleição da nova diretoria, com novos nomes, representando mais de 40 famílias de pioneiros, já é, na opinião de Rozemar, um marco histórico, visto que são poucas as pessoas que hoje tem disponibilidade para assumir compromissos como esse. “Mas como sempre apostamos na seriedade de nosso trabalho, dizemos que somos privilegiados, pela garra e disposição desse grupo”, finalizou.