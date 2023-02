Central de Matrículas de Dourados vai atender nos dias de Carnaval

Plantão será realizado na segunda, terça e quarta-feira de cinzas

A Secretaria Municipal de Educação de Dourados informa que a Central de Matrículas vai continuar com os atendimentos dos pais e responsáveis durante o feriado de Carnaval. O plantão será realizado na segunda-feira (20), terça-feira (21) e quarta-feira (22).

“Vamos continuar com o atendimento designando para escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino), onde ainda temos vagas, e também fazendo as ligações para ofertar as vagas das conveniadas conforme os critérios, para escolas particulares, que têm convênio com o município”, explica a secretária municipal de Educação Ana Paula Benitez Fernandes.

É importante ressaltar que os pais e responsáveis fiquem atentos ao contato, que é feito exclusivamente pelos números (67) 99689-3056 ou (67) 98163-0661, através de mensagens de texto e, por ligação no caso das vagas nas conveniadas, por que é preciso orientar sobre a escolha que melhor atende a criança e a família. O município oferta vagas em escolas particulares conveniadas quando já não há mais opções na rede pública.