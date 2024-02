Central de Matrículas de Dourados segue com atendimento presencial até 29 de fevereiro

Serviços oferecidos para quem não realizou a matrícula dentro de período determinado segue de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, no CAM

A Prefeitura de Dourados, através da Secretaria Municipal de Educação, segue com o atendimento presencial da Central de Matrículas, para preenchimento das vagas em aberto na Reme (Rede Municipal de Ensino). Os serviços seguem até o dia 29 de fevereiro, das 7h30 às 13h30, no CAM.

Mesmo com o início das aulas nesta quinta-feira (15/2), a Semed continua com vagas em aberto para atender a população que não realizou as matrículas dentro do período determinado. São mais de mil vagas distribuídas em diversas escolas e Ceim’s (Centros de Educação Infantil Municipal) que compõem a Reme.

É importante ressaltar que as vagas serão oferecidas nas escolas que ainda não preencheram o quadro de alunos, cabendo ao aos pais ou responsáveis escolherem dentre essas opções restantes, as que melhor os atende.

A Central de Matrículas continua com atendimento aos pais e responsáveis através do WhatsApp, nos números (67) 99689-3056 e (67) 98163-0661, ou presencialmente no CAM (Centro Administrativo Municipal), localizado na Prefeitura de Dourados, até o dia 29/2, das 7h30 às 13h30.

O fluxo no atendimento é tranquilo e dentro do esperado, sem filas, aglomerações ou longas esperas.

Em 2024 foram oferecidas 33 mil vagas, das quais 28 mil foram preenchidas na rematrícula. Ao todo, cerca de 32 mil alunos já foram matriculados e iniciaram o ano letivo nesta quinta-feira (15/2).

Além das mil vagas restantes na Reme, Dourados ainda conta com as unidades educacionais conveniadas, contratadas pela Prefeitura, que podem ser acionadas em caso de necessidade, aumentando assim o número de vagas na cidade.

Serviço

Atendimento Presencial da Central de Matrículas

Prazo final: 29 de fevereiro

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30

Local: CAM (Centro Administrativo Municipal), na Prefeitura de Dourados, à rua Coronel Ponciano, 1.700

WhatsApp: (67) 99689-3056 e (67) 98163-0661