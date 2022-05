Cemtec: MS pode ter a menor temperatura do ano nesta quarta-feira

A quarta-feira (18) será mais um dia de baixas temperaturas em Mato Grosso do Sul, com possibilidade de geada de fraca a moderada, principalmente no centro-sul do Estado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), entre hoje (18) e quinta-feira (19) podem ser registradas as menores temperaturas do ano até o momento.

O tempo permanece firme e seco, com sol e poucas nuvens. Em Dourados, onde o governador Reinaldo Azambuja entrega e autoriza obras, a mínima prevista é de 5ºC.

Para Campo Grande e Sete Quedas, os termômetros devem registrar 6ºC. Na região Leste, Três Lagoas e Paranaíba podem marcar 7ºC de mínima. E até mesmo no Pantanal será preciso usar casaco e cobertor. A mínima para Porto Murtinho é de 8ºC e de 10ºC para Corumbá.

Ainda segundo a meteorologista Valesca Fernandes, a atuação da massa de ar frio sobre Mato Grosso do Sul deve resultar em temperaturas mínimas baixas por aproximadamente uma semana.

“A queda acentuada das temperaturas no estado é resultado do avanço da massa de ar frio associada a um sistema de alta pressão atmosférica”, explica.