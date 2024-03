Cemar convida população para o “Pesque e Leve” de Semana Santa no Parque Municipal Rego D’Água

O vereador e primeiro-secretário da Câmara Municipal, Cemar Arnal (Solidariedade) elogiou a iniciativa da Prefeitura de Dourados, que abre nesta quinta-feira (28) o III Pesque e Leve da Semana Santa. Ele convida toda a comunidade e ressalta que neste ano, além do Parque Antenor Martins, a pescaria será permitida também nos dois lagos do Parque Rego D’Água, recentemente revitalizado, até o próximo domingo (31). Na segunda (25), a Secretaria Municipal de Agricultura Familiar fez a soltura de aproximadamente 3,6 toneladas de peixes nos três lagos.

De acordo com informações da Semafes, a espécie predominante é a de pacu, porém alguns exemplares de curimba e pintado também foram despejados, juntando-se aos peixes remanescentes nos lagos, de ações anteriores. Além disso, os canais ou valetas do Parque do Lago receberam exemplares de carpas, sendo que essas são apenas para ornamentação e não poderão ser capturadas.

O vereador lembra que a Semafes divulgou algumas regras que devem ser seguidas para a prática da pesca durante os quatro dias, entre elas a limitação de duas linhas na água por pescador e a proibição de se utilizar qualquer outro apetrecho de pesca em desacordo com a legislação, como redes, tarrafas, “joão-bobo”, espinhel ou equipamentos eletrônicos.

Só serão permitidos três exemplares de peixe por pessoa. “Vamos contar com o suporte da Guarda Municipal de Dourados para garantir a segurança nos locais e ainda permitir que todos possam participar, dentro das regras estabelecidas”, explicou o secretário de Agricultura Familiar, Joaquim Soares.

Por sua vez, o responsável pelo Parque do Rego D’Água, Valmir da Silva, o “Netinho”, em nome do prefeito Alan Guedes e do vereador Cemar reforça “toda a população para prestigiar e participar da abertura do “Pesque e Solte”, nesta quinta-feira (28), às 7h00, com acesso para todos. Na sexta-feira o espaço será exclusivo para as crianças, voltando a ser liberado a todos no sábado e no domingo, sempre das 7h00 às 17 horas, lembrando que serão permitidos a retirada de três exemplares e o uso de apenas duas linhas para a pesca”, explicou.

Cemar se mostrou satisfeito com a iniciativa, enaltecendo as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo prefeito Alan Guedes. “Ações como esta contribuem para a qualidade de vida dos douradenses, permitindo que os munícipes possam ter momentos de lazer e também a possibilidade de ter na mesa na Páscoa o alimento mais tradicional desta época”, completou.