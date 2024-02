Cemar comemora destinação de R$ 20 mi para melhorar infraestrutura no Água Boa e IV Plano

Compromisso firmado ainda na campanha eleitoral, em 2022, durante reunião do então candidato Riedel, vereador Cemar Arnal e lideranças, será cumprido agora

Um compromisso firmado em 2022, durante a campanha eleitoral, entre o então candidato a governador Eduardo Riedel (PSDB), o vereador Cemar Arnal (Solidariedade) e diversas lideranças da região do Grande Água Boa, BNH IV Plano e bairros adjacentes terá desfecho positivo, conforme anunciado esta semana pelo chefe do executivo estadual.

No início deste ano, o prefeito Alan Guedes (PP) reuniu-se com o governador Eduardo Riedel e com o secretário estadual de Infraestrutura, Hélio Peluffo e apresentou os projetos para recuperação asfáltica no município de Dourados.

Segundo Cemar, o governador e o secretário compreenderam os argumentos e se colocaram à disposição para ajudar, ficando acertado que o governo vai liberar R$ 20 milhões para fazer recapeamento das ruas naquela região de Dourados. “Inicialmente os trabalhos serão executados no Grande Água Boa e no BNH IV Plano, regiões bastante populosas e que apresentam o asfalto bem deteriorado”, disse o prefeito.

Atualmente a prefeitura atua em 11 frentes de tapa-buracos e recuperação da malha asfáltica da cidade, frutos do novo contrato de licitação assinado pelo município e que vão se somar ao novo recurso disponibilizado pelo governo. No total, os investimentos em pavimentação asfáltica devem ultrapassar os R$ 100 milhões, ainda este ano. “Temos também frentes novas de asfalto para diversas regiões da cidade. Todas já estão em fase de projetos e licitação”, afirmou Alan Guedes.

“Quero agradecer ao governador Eduardo Riedel, ao secretário Hélio Peluffo, ao prefeito Alan Guedes e a todos que participaram desses esforços. Fico muito feliz em ver que a administração está cumprindo o acordo feito em 2022 e, tenho a certeza, isso contribuirá substancialmente para realizar esse antigo sonho da comunidade e melhorar a qualidade de vida da população”, finalizou Cemar Arnal.