Cemar Arnal solicita implantação de faixa elevada em frente à escola no Jardim Água Boa

O vereador e primeiro secretário da Mesa Diretora da Câmara de Dourados, Cemar Arnal (Solidariedade), voltou a solicitar que a prefeitura promova a instalação de uma faixa elevada em frente à Escola Municipal Lóide Bonfim de Andrade, localizada na rua Maria de Carvalho (antiga W7), número 560, no bairro do Jardim Água Boa.

O equipamento garantiria mais segurança para pedestres. No mesmo pedido, o vereador aponta a necessidade da instalação também de placas de sinalização de limite de velocidade e de indicação de área escolar.

Cemar tem reiterado esse pedido, que foi feito anteriormente ao prefeito Alan Guedes (PP), com cópia direcionada à diretora-presidente da Agetran (Agência Municipal de Trânsito), Mariana de Souza Neto.

“Essa solicitação se faz necessária a fim de proporcionar aos condutores melhor visibilidade, além de oferecer maior segurança aos pedestres, principalmente para os alunos que atravessam a rua na entrada e saída da escola. A instalação da faixa elevada também promove melhor acessibilidade para pessoas com necessidades especiais”, destacou o vereador.

A segurança é uma preocupação de toda comunidade escolar, lembrando que a Lóide Bonfim é a maior escola da Rede Municipal em Dourados e atende 1.264 alunos na Educação Infantil e Ensino Fundamental, além de atender também a coordenação e pais de crianças do Centro de Educação Infantil Municipal Paulo Gabiatti.

Cemar Arnal garante que vai continuar intercedendo junto ao prefeito e a quem for necessário, no sentido de que a demanda seja atendida. Para o vereador, a preocupação de quem vive essa realidade no dia a dia é válida e deve receber a intervenção necessária.

A demanda chegou para o vereador por meio de informações recolhidas junto ao diretor da escola, Diogo Ferreira de Moraes, a vice-diretora, Sandra Santos de Oliveira, a presidente da Associação de Pais e Mestres, Lilian Sales e a coordenadora do Ceim Paulo Gabiatti, que atende 164 crianças, Mariutschka Guimarães Lupinetti.



Sinalização também para a rua Eulália Pires

Recentemente Cemar tomou conhecimento do grande fluxo de veículos, ciclistas e pedestres na rua Eulália Pires, próximo ao Mercado Super 10, o que poderia causar acidentes. O vereador encaminhou um pedido para a possibilidade de implantação também por lá de uma faixa elevada.

O pedido chegou através do proprietário Claudemir Sanches, o conhecido ‘Lobó’, que informou que a Agetran não atendeu especificamente a essa solicitação, mas melhorou a sinalização na via, melhorando a visibilidade do local.