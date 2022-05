Cemar Arnal destaca retomada de atividades no Centro de Convivência do Idoso Andrés Chamorro

A retomada das atividades e da normalidade de atendimento no Centro de Convivência do Idoso, Andrés Chamorro, no Jardim Água Boa, se faz um importante instrumento de qualidade de vida para a população idosa de um dos maiores bairros de Dourados.

O CCI esteve fechado e com atividades paralisadas por conta do período grave de pandemia da Covid-19. Localizado na rua Cafelândia, ao lado do Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o Jorjão, a unidade aos poucos vai retomando a rotina, como acompanhou de perto o vereador e vice-presidente da Câmara de Dourados, Cemar Arnal (Solidariedade).

Para Irineu Ribeiro, responsável pelo CCI, essa retomada era muito esperada. “Mesmo com reservas ou receios, o pessoal da melhor idade aos poucos tem marcado presença nas atividades que aqui são realizadas, todas com profissionais capacitados para dar a atenção que eles merecem”, destacou Ribeiro.

Cemar destacou que a administração municipal tem sido uma parceira importante na manutenção ou desenvolvimento de atividades que envolvam, por exemplo, a população idosa, como é o caso no CCI.

“Esse apoio é fundamental para o bem-estar dos frequentadores do Centro. Eles participam de aulas de ginástica, caminhadas, alongamento e outras atividades recreativas como sinuca, baile, entre outros. E esse trabalho desenvolvido garante melhor qualidade de vida a esses idosos. Isso traz saúde e felicidade a todos. Parte do nosso trabalho com os idosos está em ação aqui no nosso CCI Andrés Chamorro”, ressaltou o vereador.