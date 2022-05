Cemar Arnal acompanha recuperação da iluminação pública no Jardim Água Boa

Preocupado com a segurança da população douradense, o vereador Cemar Arnal (Solidariedade) sugeriu recentemente ao poder executivo, agilidade na substituição de todas as lâmpadas queimadas, braços e relés no Jardim Água Boa. A proposta foi encaminhada para apreciação do prefeito Alan Guedes (PP).

Segundo o vereador, o serviço tem o objetivo de melhorar a segurança dos moradores. “As ruas do Jardim Água Boa encontravam-se às escuras, o que justifica a necessidade e urgência da substituição das lâmpadas, com intuito de prevenir o aumento da violência. As ruas mal iluminadas facilitam a ação de bandidos”, cita.

Cemar Arnal adiantou que durante uma semana determinou que sua equipe, composta por quatro assessores (Mário, Carlitos, Junior e Marquinhos), acompanhasse de perto a ação dos profissionais da prefeitura lotados na Secretaria de Serviços Urbanos. No total, 158 pontos receberam melhorias, “fato que alegrou moradores, empresários, estudantes, autônomos, enfim, a todos indistintamente”.

O vereador destacou que a substituição das lâmpadas visando promover a melhoria na iluminação pública deverá atender não somente no Jardim Água Boa, mas toda cidade, os distritos, bem como a reserva indígena.

Para Cemar, é muito importante que as novas lâmpadas alcancem todo o município. “A cidade bem iluminada oferece mais segurança e tranquilidade aos estudantes do período noturno, aos trabalhadores que saem na madrugada, enfim a todos os munícipes”, completa o vice-presidente da Câmara de Dourados.