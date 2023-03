Cemar Arnal acompanha entrega da “nova” escola Maria da Conceição Angélica

Unidade escolar do Jardim Guaicurus passou por recentes reforma e ampliação

O vereador Cemar Arnal (Solidariedade) acompanhou a entrega da reforma e ampliação da Escola Municipal Professora Maria da Conceição Angélica, no Jardim Guaicurus de Dourados, feita hoje (23) pelo prefeito Alan Guedes. Para o parlamentar, “investir na educação, sem dúvida, é apostar num futuro promissor, e educação com qualidade, com amor e humanizada, solidifica gerações”.

Cemar relembrou de sua época de criança, quando passeava nos campos das fazendas da região, onde hoje se localiza um dos locais de grande desenvolvimento e de excelente densidade populacional, “seguramente com mais de 30 mil pessoas, dezenas de empresas e indústrias”. E para ele, o Grande Guaicurus tem tudo para crescer e se desenvolver ainda mais.

Na entrega da reforma da escola, Cemar parabenizou os diretores Luciene Olimpia Silva Silveira e Neliton de Almeida Simões, além da presidente da Associação de Pais e Mestres, Jocirley Aparecida. O vereador diz ser “gratificante para qualquer parlamentar estar acompanhando esse momento de felicidade; você vê nos olhos das crianças aquela empolgação, aquela alegria, porque colégio sem criança não tem vida, e a criança é o futuro”.

“Da sala de aula saem todos os profissionais do futuro, como grandes advogados, grandes médicos… Os próprios professores, prefeitos, deputados e vereadores saíram da sala de aula”, frisa o vereador. “Onde estudei – Maria da Glória, Capilé, na minha infância – é gratificante ver a alegria da diretora, dos professores… Quando chegou a pandemia, o colégio permaneceu fechado, porque havia uma construção malfeita atrás, e o prefeito corrigiu, fez uma construção maravilhosa”, complementa.

Diversas autoridades prestigiaram a entrega da “nova” escola, como vereadores, secretários municipais, entre outros. “Fico feliz em constatar, a cada dia, que a administração começa a desenvolver um ritmo forte, com diversas entregas e lançamentos na saúde, infraestrutura e, agora, também na Educação”, discursa Cemar Arnal.