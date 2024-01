CCZ inicia etapa final do Programa Municipal de Castração em Dourados

Convocação dos animais cadastrados no programa é divulgada no Diário Oficial de Dourados

O Centro de Controle de Zoonoses segue com as atividades do Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos que, nesta semana, atende com a unidade móvel da Clínica Alquimia.

Segundo a coordenadora do CCZ, Priscila da Silva, das 886 vagas oferecidas, 483 animais já foram castrados até a última semana e, nesta fase, ainda serão realizados 403 procedimentos.

“É importante lembrar que a convocação para a castração é divulgada no Diário Oficial do Município, então as pessoas que realizaram o cadastro precisam ficar atentas às publicações e entrar em contato com o CCZ”, ressalta.

A ação da Prefeitura, através do CCZ, atende animais machos, sendo gatos de qualquer porte e cães de até 20 kg. para mais informações basta entrar em contato através do telefone/WhatsApp (67) 98163-0640.