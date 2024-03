CCR MSVia promove mutirão contra a dengue na BR-163/MS

Concessionária faz alerta sobre descarte de resíduos na rodovia, que podem contribuir para o surgimento de focos do mosquito Aedes aegypti

Desde o início de 2024 até o momento, Mato Grosso do Sul já notificou cerca de 7,4 mil casos prováveis de dengue, de acordo último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de MS nesta semana. E para ajudar a combater o surgimento da doença, equipes da CCR MSVia vem realizando mutirões de combate ao Aedes aegypti ao longo de toda a BR-163/MS, com ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito.

As equipes são formadas pelos próprios colaboradores da Concessionária e circulam às margens da rodovia, intensificando o trabalho de coleta dos resíduos, que já é feito rotineiramente, de forma diária. Além disso, o trabalho é uma oportunidade para alertar os motoristas sobre a responsabilidade de todos em não jogar lixo nas rodovias.

Segundo levantamento da CCR MSVia, cerca de 279 toneladas de resíduos (recicláveis e rejeitos), com potencial de acúmulo de água, foram coletados em toda a BR-163/MS durante o ano de 2023. Em média, 23,2 toneladas de resíduos, aproximadamente, são coletadas mensalmente. O material recolhido é transportado para local seguro, onde é feita a separação de orgânicos e recicláveis e, em seguida, são destinados a locais apropriados para descarte.

“Para este mutirão, unimos equipes de diversas áreas, além das equipes de inspeção de tráfego, com o objetivo de retirar da rodovia o máximo possível de resíduos, que além de contaminar o meio ambiente, podem contribuir para o aumento dos focos do mosquito Aedes aegypti. Vale ressaltar, também, que esses resíduos podem ocasionar queimadas, que prejudicam a visibilidade dos motoristas, dependendo de sua intensidade”, explica o gerente de operações da CCR MSVia, Arrison Szesz.

Conscientização

Com o objetivo de sensibilizar os motoristas sobre a importância da destinação correta dos resíduos, a CCR MSVia iniciou nesta semana a distribuição gratuita de 20 mil lixeiras para serem colocadas no câmbio dos veículos, também conhecidas como “lixocars”, em todas as praças de pedágio da BR-163/MS.

“O descarte incorreto do lixo pode contaminar o solo, nascentes e rios, além de causar acidentes na rodovia. Por isso, recomendamos o armazenamento do lixo em saquinhos adequados dentro do veículo durante a viagem, para que o descarte seja feito em local apropriado posteriormente”, acrescenta Arrison, lembrando, ainda, que jogar resíduo na rodovia é considerado infração média, gerando multa e 4 pontos na CNH.

Veja abaixo algumas dicas sobre viajar de forma segura e proteger o meio ambiente durante sua viagem:

– Guarde os resíduos para descartar em local apropriado. Objetos de metal no asfalto podem ser arremessados com a mesma velocidade de uma bala pelos pneus de carros e caminhões;

– Restos de comida atraem animais, que podem ser atropelados e causar acidentes;

– Bitucas de cigarro podem iniciar incêndios na vegetação ao lado da rodovia.