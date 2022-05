CCR MSVia alerta: trechos em pare-e-siga exigem atenção do motorista

A CCR MSVia informa nesta sexta-feira (13/05) os pontos da BR-163/MS em que estarão acontecendo operações pare-e-siga em virtude de obras e serviços com interferência no tráfego. Nesses locais, uma das faixas é interditada para a realização de obras e serviços de melhoria, enquanto o fluxo de veículos segue pela outra, de maneira alternada, nos sentidos Norte e Sul da rodovia.

O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU alerta aos motoristas para que fiquem atentos e redobrem a atenção na proximidade desses trechos e respeitem a sinalização.

Pontos com desvio de tráfego:

Dourados – no km 285;

Pontos com pare-e-siga:

Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 812 e 811;

Rio Verde de MT – entre os kms 699 e 698;

Bandeirantes- entre os kms 556 e 555;

Campo Grande – entre os kms 465 e 464, e entre os kms 454 e 453;

Douradina – entre os kms 303 e 302, e entre os kms 289 e 288;

Dourados – entre os kms 246 e 245;

Caarapó- entre os kms 235 e 234, e entre os kms 223 e 221, e entre os kms 191 e 188.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).