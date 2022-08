CCR MSVia alerta para locais em obras e serviços da BR-163/MS

A CCR MSVia divulga em quais trechos da BR-163/MS atua na realização de obras e serviços de melhoria nesta sexta-feira (12/08). Nestes locais, a Concessionária implanta a operação pare-e-siga, além de desvios do fluxo de veículos.

O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU da Concessionária alerta aos motoristas que reduzam a velocidade na aproximação dos trechos, mesmo com a sinalização efetiva, pois operários trabalham nas imediações da pista. Ainda, pequenos congestionamentos podem formar-se nesses locais devido às interdições parciais.

Em caso de chuvas, as obras serão suspensas. Todos os locais estão sinalizados

Pontos com desvio de tráfego:

Jaraguari – entre os kms 503 e 502;

Dourados – entre os kms 273 e 272, no km 271, e entre os kms 267 e 265.

Pontos com pare-e-siga:

Coxim/Pedro Gomes – entre os kms 769 e 768;

Rio Verde de MT – entre os kms 681 e 680;

Bandeirantes – entre os kms 558 e 557;

Campo Grande – entre os kms 495 e 494, entre os kms 476 e 475, e entre os kms 430 e 429;

Rio Brilhante – entre os kms 344 e 343;

Dourados – entre os kms 284 e 281, e entre os kms 246 e 245;

xx – entre os kms 65 e 64;

Eldorado – entre os kms 42 e 41;

Mundo Novo – entre os kms 33 e 32.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).