CBV reforça parceria com Governo de MS e destaca Estado como referência no vôlei de praia

O governador Eduardo Riedel recebeu nesta quinta-feira (22) o presidente da CBV (Confederação Brasileira de Voleibol), Radamés Lattari, que está em Campo Grande em função da 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. O evento começou na quarta-feira (21) e segue até o final de semana.

Mato Grosso do Sul é referência no esporte, tanto na organização dos eventos como na revelação de talentos, com nomes que já representaram o Brasil nas Olimpíadas. O Governo do Estado, por meio Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) está apoiando o evento, que recebe 226 atletas de todo Brasil.

“Para CBV é muito importante levar nosso voleibol seja de quadra ou de praia em todos os cantos do país, quanto mais gente praticando, o retorno será cada vez maior, em popularidade do voleibol, assim como o surgimento de novos atletas e ídolos no Brasil”, afirmou Lattari.

O presidente da CBV destacou o trabalho de base importante desenvolvido pelo Estado no vôlei de praia. “O Estado vem sempre contribuindo com grandes atletas, representando o Brasil em seleções tanto na base, como na vida adulta. Destaques como a Talita que participou de várias Olimpíadas, assim como a Vitória que foi campeã mundial e tantos outros craques do esporte”, completou.

O secretário da Setescc, Marcelo Miranda, destacou que o Governo do Estado está contribuindo com a realização do evento, com suporte, organização e estrutura. “É um dos eventos mais disputados do Brasil, todos os estados reivindicam uma etapa. Orgulho muito grande a gente receber a etapa no Estado”.

Miranda ainda lembrou que das 16 melhores duplas do Brasil, 20% são de atletas do Mato Grosso do Sul. “Alguns são bolsistas ou ex-bolsista do nosso Bolsa-Atleta, oriundo dos nossos projetos esportivos. Mato Grosso do Sul está bem ranqueado e representado e vamos torcer para que eles consigam chegar na final. Esta etapa vai contribuir para as escolhas das duplas para as Olimpíadas”.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, este grande evento esportivo é mais uma oportunidade para população prestigiar os melhores atletas do País. “É a Fundesporte junto com o Governo apoiando e participando como patrocinador. Assinamos um termo de fomento com a CBV, porque sabemos da importância de receber esta etapa, assim nossos atletas jogam em casa e quem gosta do esporte pode vir assistir”.

Disputa

A 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia ocorre em Campo Grande, em estrutura montada no Parque das Nações Indígenas. A entrada do público é gratuita, mediante breve cadastro.

Na quarta começou a disputa do qualificatório do Aberto. Já a partir de sexta-feira (23), começa a esquentar a fase de grupos do Top 16 e às quartas de final e semifinais do Aberto, das 8h30 às 18h30. No sábado, ocorre as oitavas de final e quartas de final do Top 16, além das finais do Aberto, entre 8h30 e 13h.

No período da tarde, ainda no sábado, acontecem as semifinais do Top 16, das 16h às 19h30. Fechando o fim de semana esportivo, o domingo terá as finais do Top 16 em partidas que acontecem das 8h30 às 12h, nas categorias masculina e feminina, definindo as duplas vencedoras da etapa campo-grandense do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.