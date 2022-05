Cassems Itinerante leva atendimento em Psiquiatria e Dermatologia para beneficiários do interior

O programa de prevenção busca amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do estado no acesso à medicina especializada

Neste fim de semana, os beneficiários dos municípios de Três Lagoas, Dourados e Corumbá recebem atendimento médico especializado com o programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante”. O programa foi criado em 2013 e tem o objetivo de amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do estado no acesso à medicina especializada, nos locais onde esses serviços não estão disponíveis.

Confira a agenda do programa de prevenção “Cassems Itinerante” nesta semana:

– Psiquiatra Letícia de Souza Soares da Rocha – Três Lagoas – 13 e 14 de maio

– Psiquiatra João Gabriel D’osualdo – Dourados – 14 de maio

– Dermatologista Gabriela Machado Dias Junqueira – Corumbá – 14 de maio