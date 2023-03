Cassems abre calendário de ações de cuidado à saúde da mulher com exame de prevenção ao câncer de mama

No mês dedicado às mulheres, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) abre nesta quarta-feira (08), o calendário de ações de prevenção e cuidado à saúde da mulher com a realização do “Dia M”. A iniciativa de sensibilização para o enfrentamento ao câncer de mama disponibilizará, mais uma vez, exame de mamografia, essencial para o diagnóstico e rastreio precoce da doença.

O exame será realizado sem a cobrança de fator participativo, e tem o objetivo de atualizar o exame em beneficiárias com atraso do preventivo. O câncer de mama é o que mais afeta as mulheres no Brasil, excluindo os tumores de pele não melanoma. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2023 a estimativa é de 73 mil novos casos registrados no país e até 2025 estima-se que sejam registrados 74 mil casos novos por ano.

Ainda de acordo com o INCA em Mato Grosso do Sul, devem ser registrados mais de 900 novos casos em 2023, uma taxa de 62,22 casos de câncer de mama para cada 100 mil mulheres. A alta incidência e projeção de aumento dos casos incentivaram a Cassems a criar a ação ‘Dia M’ para atualizar o exame de mulheres possibilitando assim, o diagnóstico precoce da doença.

Para a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, a prevenção é uma forma de autocuidado da mulher e reforça a importância das mulheres terem esse olhar atento para a própria saúde. “A mulher vive no extremo de estresse, com muita atividade. Geralmente é quem cuida da família inteira, desde os mais velhos até as crianças e nessa pauta acaba negligenciando sua saúde”, afirma.

O médico oncologista e coordenador da Rede Amo da Cassems, Lucas Vian, ressalta que uma das formas de incentivar o rastreio precoce da doença é a realização de ações de prevenção e conscientização, como o Dia M, e destaca que o primeiro passo é o autoexame.

“A dica é: não espere os sintomas e conheça seu corpo, conheça suas mamas e para isso realizamos os exames de rastreio. Em caso de perceber algo diferente do habitual – um caroço na mama, secreção que esteja saindo do mamilo, a pele da mama retraída ou parecida com a casca de uma laranja ou coceira no mamilo – procure ajuda médica”, afirma.

Vian alerta para o aumento dos casos em mulheres mais jovens. “Isso vem ocorrendo devido a vida estressante, em que a mulher está cada vez mais sedentária, priorizando o trabalho e diminuindo o número de filhos, optando por gestação mais tardia (após os 30 anos de idade) ou mesmo optando por não ter filhos. Além do sedentarismo, a obesidade e uma alimentação inadequada”, disse.

A orientação da Diretoria de Assistência à Saúde da Cassems é para que todas as mulheres reservem uma hora do seu dia para a realização de exames de prevenção e cuidado à saúde. Budib pontua ainda que colaboradoras da Caixa dos Servidores podem fazer o agendamento para o exame pelo telefone (67) 9 9974-0599. “Você não vai perder mais que 15 minutos no cadastro e quando você for realizar seu exame, é 1 hora do seu dia que você vai tirar para esse cuidado”, completa Maria Auxiliadora Budib.

A ação que é destinada às beneficiárias da Cassems, a partir dos 40 anos de idade, que há mais de 2 anos não realizam os exames, terá um acolhimento ainda mais especial com o calendário do ônibus da saúde nas regionais entre os meses de março a outubro, para maior alcance das beneficiárias do público alvo. No Dia da Mulher, 8 de março, a partir das 7h, o ônibus estará no estacionamento do Hospital Cassems de Campo Grande, localizado na Avenida Mato Grosso, 5151, abrindo a campanha com as colaboradoras da Cassems.