Casal é preso pela PMR com quase meia tonelada de drogas em veículo roubado

A equipe da Base Operacional de Amambai da Polícia Militar Rodoviária prendeu na noite desta terça-feira, 27, um casal que transportava entorpecentes em um veículo.

A prisão ocorreu quando a equipe da BOPRv Amambai, do BPMRV, que realizava fiscalização de trânsito na MS 156, deu ordem de parada a um veículo Hyundai I30, placa de Ponta Grossa/PR, tendo o condutor desobedecido a ordem e acelerado o veículo empreendendo fuga, sentido Caarapó/MS.

Poucos quilômetros à frente o veículo foi alcançado pelos policiais militares e abordado, sendo encontrado em seu interior 530 tabletes de maconha, que pesaram 460 quilos, além de 33 quilos de skunk.

No veículo havia um homem (20) e uma mulher (18) que informaram que receberiam R$ 2.000,00 para levar os entorpecentes até a cidade de Dourados.

Em vistoria no veículo foi constatado que possuía placa falsa, e na verdade sua placa verdadeira era da cidade de Nova Esperança/PR, sendo que o mesmo fora roubado no estado do Paraná.

Os autores foram presos em flagrante, sendo conduzidos para a Delegacia, juntamente com o veículo que foi recuperado e a carga ilícita, sendo prejuízo ao crime estimado em R$ 863.000,00.