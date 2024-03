Casal é flagrado pela PRF levando maconha em painel e portas de veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 50 Kg de maconha, na tarde desta segunda-feira (4), em Bataguassu/MS. Casal viajava com os filhos menores em veículo onde estava a droga

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-267, quando abordaram um Chevrolet/Cobalt. O motorista estava acompanhado por uma passageira, duas crianças e um adolescente.

Durante a entrevista, os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelo condutor. Foi realizada uma busca minuciosa no veículo, quando foram encontrados vários tabletes de maconha escondidos no painel e nas portas.

Questionados, condutor e passageira disseram que não sabiam da existência da droga no automóvel.

Foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde o condutor foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.