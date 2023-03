Casal acompanhado de filhos menores é preso pela PRF com maconha em veículo roubado

Casal estava acompanhado de dois filhos, um de 1 ano e o outro de 3.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 98 Kg de maconha, na noite desta segunda-feira (6), em Água Clara/MS. Um casal viajava com os filhos de 1 e 3 anos no veículo com a droga.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um Honda/CR-V. Durante a entrevista, os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelo condutor e pela passageira, que viajavam com duas crianças, de 1 e 3 anos.

Após uma busca minuciosa, a equipe encontrou os tabletes de maconha em vários compartimentos ocultos. Os policiais também descobriram que o veículo utilizava placas falsas, com registro de roubo em São Paulo.

Questionados, o condutor confessou ter recebido o ilícito em Ribas do Rio Pardo/MS e deveria entregá-lo no interior de São Paulo. A mulher disse que não sabia da existência da droga no veículo.

O Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar as crianças e os presos foram encaminhados à Polícia Civil em Água Clara/MS, juntamente com a maconha e o automóvel.